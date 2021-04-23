巴西奧運隊教練渣甸日前接受訪問時表示，非常期望效力巴黎聖日耳門的前鋒尼馬能夠參加今屆奧運男足項目，不過他亦預料，尼馬在今夏的賽事相當頻密，相信PSG方面不會輕易放行。

渣甸近日接受巴西網媒Globo Esporte訪問時被問及今屆會否繼續徵召尼馬時表示，仍期望這位為巴西奪得首面奧運男足金牌的功臣能夠參賽：「我當然希望徵召最好的球員入選，尼馬是我們的主力，而且他現時正值球員生涯的頂峰，如果他能夠為我們出戰的話肯定會大大增強我們的實力。」

不過渣甸亦表示，尼馬要參加今屆奧運難度相當高，事關他今夏將要代表巴西出戰6月11至7月10日舉行的美洲國家盃。加上現時球員能否代表國家隊踢國際賽，決定權在於球會手中，預料PSG方面不會讓這位當家球星連續參加兩項賽事：「我明白這是一個很複雜的情況，作為教練，尼馬能否參加奧運亦不是我所能控制的事。」

在奧運男足被編入D組的巴西將會與德國、科特迪瓦和沙地阿拉伯同組，各支球隊將需要在6月30日之前提交18人的參賽名單。

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