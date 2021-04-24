要為護級而戰的科隆周五憑安德列杜達梅開二度，作客以3:2擊敗奧格斯堡，在德甲兩連勝。

斯洛伐克國腳安德列杜達接應艾耶斯史基尼左路傳中於禁區邊窩利勁射破網，開賽8分鐘便為科隆先開紀錄。23分鐘，科利安卡恩斯於禁區內為科隆射成2:0，加上杜達在10分鐘後再建一功，科隆輕鬆領先至3:0。

主場的奧格斯堡換邊後演出改善，戰至54分鐘由羅拔甘尼在門前射入而追成1:3。62分鐘，魯賓華加斯近射得手，奧格斯堡追至2:3。羅拔甘尼之後的頭槌攻門被科隆的艾耶斯史基尼在白界線前解圍，奧格斯堡始終未能扳平。

賽前排在聯賽榜尾二位置的科隆，上一輪爆大冷以2:1擊敗位居次席的RB萊比錫，今仗再以3:2擊敗奧格斯堡而結束客場五連敗後，以31戰得29分微升一級至要進行升降班附加賽的第16位，但在多賽三場下僅領先跌落第17位的哈化柏林3分。榜尾的史浩克04上場不敵比勒費爾德後，30戰僅得13分已篤定降班。

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