英格蘭中場連格1月被曼聯外借到韋斯咸後表現驚人，令他成為了近期英超其中一位表現最佳球員。連格近日在一 次訪談中透露，去年的疫情和母親患病一事令他跌落人生低谷，甚至曾想過放棄足球，但現在他已經醒覺，決定要積極面對人生。

連格為韋斯咸披甲短短10場聯賽就已經射入9球和交出4次助攻， 除刷新了個人的單季聯賽入球紀錄外，更成為球隊爭奪前四的關鍵人物。

這位英格蘭國腳近年曾被批評表現每況愈下，上季他在曼聯的上陣時間和入球數字更是近年新低。連格近日接受一個訪問時，就談及了自己去年遇到的逆境：「英國的疫情和媽媽患病一事令我情緒很低落，並令我對足球失去興趣，當時我甚至認為坐在後備席比起落場作賽更開心。不過，我之後發現這並不是我的個性，然後我跟曼聯的管理層談及我和我媽媽的情況，他們都很樂意幫助我。」

連格又透露，自己走出低谷後變得更加積極，甚至養成了一套新的生活習慣：「現在我很着重飲食，我聘請了私人廚師，為我準備高蛋白質和低脂的食物。」

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