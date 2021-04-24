阿仙奴周五以0:1不敵愛華頓的英超賽事，下半場在門將賓特尼奴派膠失球之前曾有不少入球機會，丹尼施巴路斯則曾經博得12碼但被視像助理球證（VAR）推翻。阿仙奴領隊阿迪達賽後表示，不明白12碼為何會被推翻，並坦言自己已經受夠了VAR。

丹尼施巴路斯在仍是0:0時於在禁區內被李察利臣侵犯，球證判罰12碼，惟視像助理球證（VAR）因為尼高拉斯比比在組織過程中越位而推翻判決。阿迪達說︰「我們是表現較佳的一隊，但有些決定我們無法控制。因為15秒前的越位而取消12碼，在比比越位後我們有8次或9次觸，我看了10次，而我並不明白。」

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