「火箭」奧蘇利雲在世界桌球錦標賽衞冕失敗，他於次圈以局數12:13不敵蘇格蘭的麥基爾，無緣晉級8強，追平亨特利七奪世界冠軍紀錄的希望被終止，職業生涯更首次全季未能贏得任何錦標。

次圈比賽採25局13制進行，周四的第一節比賽，奧蘇利雲在領先4:1下被世界排名16的麥基爾追成4:4。周五上午的一節比賽，麥基爾繼續強勢，在八局中贏出了其中六局，完成兩節比賽後以10:6領先。

不過，45歲的上屆世界冠軍奧蘇在第三節一開始便連贏五局而反先成11:10，其後亦以12:11領先。然而，麥基爾在第24局打出一cue136度、今場比賽第三度一棒破百，局數追成12平手。決定性的第25局，奧蘇在一cue打出42度後打中距離紅球時失誤，麥基爾則打出一cue85度清枱而反勝，總局數以13:12險勝奧蘇而打入8強。

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