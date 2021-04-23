周六英超早場利物浦主場迎戰紐卡素。歐超聯風波暫告一段落，紅軍要出戰歐聯，今仗非勝不可；紐卡素近期戰績相當不俗，但防線一直欠穩， 今仗或出現大手交易，捧入球[3/3.5 球]「大」。

紅軍在周一英超錯失逼近積分榜前四位置的機會，作客列斯聯先開紀錄，在雙方隨後皆錯失不少入球機會下，於完場前失守遭逼和1:1，目前 落後予第4位的車路士2分。領隊高普在上仗少有地將前鋒穆罕默德沙拿放在後備席上，並且再次讓中場法賓奴泰華利斯串演中堅；預計沙拿今仗將會復任正選，加強火力。

今季一度深受降班威脅的紐卡素，隨着近個多月取得不俗戰績，護級情況已大有改善。紐記在最近7輪英超僅1敗，近2仗更連取6分。入球產量不足的巴西前鋒祖連頓回勇，近3場聯賽有2場建功；至於久休多時的首席射手哥林威爾遜，有望在今仗正式復出，攻力有保證。

紐記近況雖不俗，但防線仍然欠穩，近11輪聯賽僅1輪能保清白之身，過去4仗共失8球之多；球隊近4次作客出戰紅軍，有3場的總入球數字達4球，今場可再追「大」。

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