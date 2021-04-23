自細贏在起跑線，小學到大學統統讀名校，游泳生涯順風順水，前香港「背后」蔡曉慧（Sherry）今年教水第10年，沒想到遇上世紀疫情，人生未試過接近10個月冇工開，瘦了荷包，肥了自己，但不減堅毅意志：「這個時候，我不可以跌低，因為我是一班泳員的一個寄托。」

記者/攝影：徐嘉華

對上一次見Sherry，是去年一月爆疫前幾個星期，體院舉行了香港游泳教練會年度頒獎，她首次獲頒Harry Wright教練獎，當天，她的愛徒伍棹然獲「最進步泳員獎」，雙喜臨門，以前獲獎無數的Sherry，也特別珍重這個她當教練後第一個獎：「這個獎是一個好重要的認同及肯定，不是代表我教得有幾好，而是我的學生游得夠好，教了10年水，我一直不敢找人提名我參選（教練獎項），總覺得自己未夠班，這次是覺得自己ready了。」

出乎Sherry意料的，是獲獎不足一個月就爆發疫情，這一年零四個月，泳池、泳灘關足九個多月，再好的教練也無用武之地；近一年斷斷續續的關池、開池再關池的日期，Sherry記得很清楚，從去年1月29日關到5月，之後7月又再關、9月重開、12月2日關到本月1日：「當然清楚，因為無糧出嘛！」

「記得一開始因疫情關池，會不斷抱着下星期會重開的希望，跟住第二波、第三波，見到確診數字不斷上升，慢慢變得麻木，到去年12月第四波，我已做好心理準備。」一班游泳教練接近300日的零收入，有的為糊口轉行送外賣、揸Uber、做清潔工，Sherry幸好在大泳會做總教練，疫情期間也想出一套網上教學法，才不致零收入。

訪問這天泳池還未開，Sherry踩着單車，帶着以前穿過的奧運鯊魚泳衣、刻了自己姓氏「TSAI」的泳帽，以及已斷了帶的紫色泳鏡，全盛期曾擁有18項香港游泳紀錄的她，2019年12月香港東亞運後退役；眼前的她發福了點，近日多以單車代步，順便消脂：「疫情初段搞到個人好懶，日日困在屋企，好負能量，後來我發現自己開始不鍾意影相，因為肥了，影了也不好看，亦感覺不健康，開始控制飲食，亦買了這部單車keep fit，有工開就踩車去開工，閒時會踩單做運動。」

問她有沒有後悔年僅26歲就退役，她想也不想就說：「我足足16年的游泳生涯是無悔的，游完香港辦的東亞運退役，是最好不過的timing，當時如果我繼續游下去，可能只有零點幾秒的進步，但世界的進步快我很多。」

Sherry沒即時加入游泳教練行列，退役後給自己一年時間去找新路向，除了修讀中大碩士課程外，亦瘋狂地試不同工種，包括香港奧委會及體院的文職工作、亦兼職教水、做電視台體育主持等等：「我退役時已26歲，年齡比其他畢業生都大，所以想盡快吸收社會經驗，那一年工作後發覺自己不太鍾意在辦工室做朝九晚五。」

2011年，Sherry正式進入游泳教練行列，這10年，她試過自組泳會，自己收學員，2015年加入本地大泳會，兩年前成為大埔泳會總教練，手上約有20名潛質優厚的中學生泳員，曾打破香港紀錄及港青紀錄，表表者是18歲的前男拔泳隊隊長、去年剛升讀美國喬治亞大學一年級的伍棹然，他既擁有兩項港績，亦曾參加世青及世錦賽，Sherry表示：「以前我做運動員時有個香港排名第一的光環，做教練要放下這光環，由零開始不斷謙虛學習，伍棹然是我一個小小的成功，希望未來有更多泳員參加亞運會等級的大賽。」

自認是嚴師的Sherry，認為教練工作比做泳手難得多，尤其過去一年多面對前所未有的疫情，如何令一班年青學生泳員保持鬥志，是難上加難：「疫情這段日子，誰不難過？但我覺得這個時候不可以跌低，因為我是一班泳員的一個寄托；這疫情對一班青少年泳員來講，其實都好迷失，天天困在家，所以想出一套網上教學，專訓練他們平時忽視的陸上練習如提升敏捷度、柔韌度、力量及靈活性，當是增值自己，當一切回復正常時，他們就能勝人一籌。」

公眾泳池已於本月2號重開，雖然受着多項防疫措施限制，包括入場人數不可超過可容納人數的30%，每一訓練小組不可超過四人等等，但一如Sherry所說：「我不介意這些防疫措施，至少有條路給我們游泳教練行嘛！」

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