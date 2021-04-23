【本報訊】天水圍飛馬今午3時挾連續3場反勝對手的強勢，續在元朗大球場挑戰東方龍獅，爭二哥席位。

雖然飛馬復賽後爆出球隊拖欠保險費事件，又有前巴西小國腳班拿度在復賽前離隊，但近期戰績甚佳，連挫忠南區、理文及晉峰後，目前11戰19分排在聯賽榜第3位，如在今日季內最後一場主場賽事能擊敗第二位的東方，便可以較佳對賽壓過對手。飛馬此戰有東方借將胡晉銘及劉學銘因借用條款不能上陣，但巴西守衞基斯停賽期滿可復出。

飛馬賽前會向球迷會會員派發口罩一盒，主教練郭嘉諾希望球迷繼續入場支持：「此戰可預期是難以應付，球員到季尾階段已有疲態，今周首要是做好恢復，並要減少防守不集中而導致先失守問題。」

東方上輪對理文在落後兩球劣勢下反勝3:2，目前11戰22分，落後榜首傑志6分但少踢1場，餘下三場已沒失分空間。艾華頓仍有傷，但林恩許、利馬及杜度可候命。

尾場方面，目前10戰9分的愉園今日5時30分在青衣運動場對榜尾晉峰必須全取3分，以保住爭入前四希望，不過，該隊主教練鮑家耀及守衞林衍廷因歧視及侮辱罪成各停賽10場（見另文）。