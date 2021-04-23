【歐超聯崩壞】

由12支歐洲豪門組成的歐超聯，有多達10支球隊在反對聲中先後退出，只餘西甲雙雄皇家馬德里與巴塞隆拿仍然死撐。本來12隊之所以願意加入歐超聯，是因目前受疫情影響下負債纍纍，歐超聯又有美國銀行摩根大通「泵水」支持，令他們只要加入就可瓜分一筆可觀的補貼。雖然目前歐超聯要繼續推行已難上加難，惟巴塞及皇馬一直飽受巨大財務危機折磨，亦是兩隊至今未退出歐超聯的原因。

文：王杰

據外媒報道，加入歐超聯的12豪門大多數都負有嚴重的債務，同時又要向球員支付數百萬鎊的薪水，而且疫情令問題更加複雜，門票收入、轉播費及贊助收入統統受到影響，因此球會希望可以透過加入歐超聯獲得2億鎊（約22億港元）「基礎設施補貼」來減少債務，雖然這筆補貼在日後需要償還，但可解決各豪門的燃眉之急。不過隨着現時歐超聯崩潰，除了這筆補貼無法落入12支豪門手上外，就連摩根大通的ESG評級也被下調，而且出現股價大跌的情況。

根據會計師事務所畢馬威（KPMG）的統計，剛剛興建新球場的熱刺，是歐超聯12隊中負債最多的球隊，多達5.9億鎊（見附表）。緊隨熱刺之後的就是曼聯及祖雲達斯，分別欠下了4.5億鎊及3.4億鎊的債務。雖然KPMG的統計中，皇馬與巴塞的淨債務為2.8億鎊及1.5億鎊，但其實兩隊受當地政府資助，才在賬面上沒有這麼顯著。

23億債6月尾到期

有外國記者指出皇馬以及巴塞的總債務高達17億鎊，其中去年8月巴塞公佈的年度報告中提到球會長期債務已接近九億鎊，另有多達2.2億鎊短期債務，需要在6月30日前還給銀行。有指巴塞目前正與銀行進行談判，希望可將這些短期債務協商成長期債務。除了債務問題外，球會薪金支出亦是巴塞的一大難題，單是球星美斯就已經佔了巴塞的11%支出，雖然其薪金極高，但巴塞仍未能放棄這位球王（見另文），因此在債務及龐大的支出下，巴塞會長拿樸達才在周四發聲，強調足壇制度必需改革，留在歐超聯與否一事交由會員集體決定。

UEFA追殺皇馬祖記

雖然目前已有多達10支球會退出歐超聯，不過歐洲足協（UEFA）似乎仍打算繼續追究。據西班牙傳媒指，現時已經闖入歐聯四強的皇馬以及歐聯常客祖雲達斯，由於兩軍會長佩雷斯與阿涅利為歐超聯的主要推手，因此UEFA仍希望嚴懲這兩支球隊。UEFA會長施費連周三就已提過，有可能取消皇馬下周中對車路士的歐聯四強首回合賽事，讓車仔自動晉級，並打算禁止皇馬及祖記參加下屆歐聯，不過《馬卡報》就引述法律專家提到，UEFA的執行委員會沒有權力制裁皇馬及其他球會，皆因他們並非負責制裁的機構。

這次歐洲足協與歐超聯的對抗中，雖然前者先贏一仗，惟早前宣佈2024年改制一事，新制令各隊在分組賽會由現時6場增加至10場，亦令到曼城球星根度簡認為新制罔顧球員感受：「新歐聯賽制與歐超聯相比，只是邪惡及更邪惡的分別。歐聯本來的賽制很好，這亦解釋了為甚麼它是世界上最受歡迎的球會賽事。」

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