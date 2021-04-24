國際泳聯（FINA）宣佈，東京奧運韻律泳項目最後一場資格賽，將會由東京移移師西班牙巴塞隆拿舉行。

這項賽事原定今年三年在作為東奧比賽場館的東京水上活動中心舉行，但因為受到疫情影響而延期至5月1至4日。不過，FINA表示在防疫等問題上，未能與日本方面主辦單位達成共識，並一度打算取消賽事，但經再三考慮及研究後，最終決定將比賽改為6月10日至13日在巴塞隆拿舉行，然而，日本代表將不會前赴西班牙參賽。

同樣作為東奧測試賽及資格賽的跳水世界盃，早前亦因為防疫安排問題一度面臨取消，但最終得以繼續留在東京舉行，但賽期就由4月18日至23日，押後到5月1日至6日。不過，5月尾的公開水域泳賽資格賽，就會由福岡移師葡萄牙塞圖巴爾舉行。

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