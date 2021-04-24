車路士自03年夏天油王阿巴莫域治入主後，經常給人愛炒領隊的印象，連計今季季中辭退林柏特後，已經是油王在位其間第12位下台的領隊，然而有網站早前作出統計，自2000年起車路士起用過21次領隊，平均每年換一名領隊的頻率只排在英超第6位，今季20隊中還有5支球隊易帥次數比他們更多。

根據Givemesport.com的報道，發現自2000年起易帥最少的英超球隊是阿仙奴，在雲格18年夏天離隊後，就只有艾馬利、龍格保及阿迪達接任過，是英超近21年來換帥次數最少的球會，其次是費格遜爵士長期把持的曼聯及宿敵利物浦，同樣自2000年後各只曾6名領隊上任過。

至於被外界認為炒領隊手起刀落的車路士，原來自00年起任命過21名領隊，在本季英超球隊之中，只是與阿士東維拉並列第6位。反觀換帥最多的是水晶宮及李斯特城，分別已各自起用過27名領隊。

然而今季暫時只得4支球隊易帥，原來是自02/03年球季以來最少，與92/93及95/96球季皆同列英超史上換帥最少的球季，這可能受到疫情影響，英超各隊就算戰績不佳都不敢輕舉妄動。不過今季4名領隊都是在季內換帥，這數字就比92/93及95/96球季都多。

自2000年起英超各隊換帥統計

排名 球會 起用領隊

1 水晶宮 27名

李斯特城 27名

3 修咸頓 24名

西布朗 24名

5 列斯聯 22名

6 車路士 21名

阿士東維拉 21名

8 白禮頓 20名

9 紐卡素 18名

10 韋斯咸 17名

富咸 17名

12 狼隊 15名

13 錫菲聯 13名

14 熱刺 13名

15 愛華頓 11名

16 般尼 10名

17 曼城 9名

18 利物浦 6名

曼聯 6名

20 阿仙奴 4名

資料來源：Givemesport.com

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