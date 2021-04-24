足球球星嘅髮型非常緊要，剪髮一定要搵返自己御用嘅髮型師，先有信心保證。好似皇家馬德里中場夏薩特咁，他就特登為髮班師準備架私人飛機同專車，接佢喺英國飛嚟西班牙剪頭髮。咁大陣象剪頭髮，原來唞咗成個月嘅夏薩特周五就要復操，教練施丹都確定佢可以喺周六對貝迪斯上陣。

西班牙因為疫情關係仲封緊城同埋宵禁，夏薩特想剪個頭髮都唔容易。佢剪開嘅星級髮型師Ahmed Alsanawi身處英國，後者最近都幫連格同保羅普巴等剪過髮，夏薩特就幫髮型師安排咗好豪華嘅恤髮之旅，book咗私人飛機，落地後仲有司機專車接送。Ahmed就拍低成個旅程放上ig分享，似乎覺得好正：「啲人問我到底係做咩，我定期幫人剪頭髮，呢個係種生活態度。好開心見到我老友可以落返場。」

夏薩特因為肌肉傷已經唞咗成個月，《馬卡報》就話佢已經可以復出，施丹喺禮拜五賽前記者會上亦都確認，夏薩特會喺周六西甲對貝迪斯一仗候命，順利嘅話仲可以喺皇馬歐聯4強倒戈車路士上陣。

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