已延期一年的歐國盃決賽周今年六月就會開打，為考慮疫情問題，歐洲足協決定把賽事在「泡沫賽場」下進行。有指英格蘭國家隊計劃在五月尾就開始計練營，假如三獅軍團能成功殺入決賽，一眾球員將要與家人分別長達六星期。

英格蘭主帥修夫基為了球隊可以有更好的備戰狀態，正計劃國家隊將會在5月尾就開始訓練營，並可能要求球隊謝絕任何的探訪者，以免任何感染和球員突然需要隔離的情況出現。按原定計劃，英格蘭將會在6月初與奧地利和羅馬尼亞進行最後的熱身賽，有指英格蘭足總考慮與球員有個小假期回家休息，但最終因認為風險太大而否決。如今歐洲足協把歐國盃決賽周在「泡沫賽場」下進行，假如英格蘭能多殺入有7月11日進行決賽，一眾球員將要面臨長達六星期無法與家人見面，未知一眾國腳能否適應，從而影響場上表現。

今季英超將會在5月23日煞科，一眾英格蘭國腳將會獲得約一周的短暫假期，其後就會進入「泡沫」狀態的訓練營。不過，由於歐霸和歐聯決賽將會分別在26和29號進行，目前曼聯、阿仙奴和車路士、曼城都有機會躋身決賽，如球隊屆時能殺入決賽，該隊的國家隊成員亦會獲休息時間並准許較遲歸隊，故這批球員很大可能會缺席球隊6月初2場熱身賽。

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