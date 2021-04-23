澳職近年鍾意用英格蘭外援，而日職一直以嚟就以巴西外援為主，鄧加、佐真奴同埋近年少少嘅候克呢啲巴西國腳都曾經喺日職搵食，始終日本足球嘅發展都啟蒙於森巴足球，兩者嘅關係都相當密切。

除巴西外援外，相信唔少球迷都記得前幾年日職都吹過一陣西甲風，以恩尼斯達為首嘅一班前西甲球員走晒去日職踢波。不過隨住費蘭度托利斯同韋拿掛靴、小白又喺上年嘅亞冠盃受傷至今，今季日職就得返沙治森柏同華美倫兩位前巴塞隆拿球員有得上陣。

而另一位西班牙兵艾錫古恩卡上季到𠵱家就失咗蹤，原來佢喺2019年底由鳥棲砂岩轉投仙台維加泰（圖）之後，就因為膝傷唞多過踢，全季只係踢咗15場波。呢位西班牙翼鋒今季就繼續因為膝傷缺陣，終於仙台喺今個星期二就宣佈同古恩卡提早終止合約，等佢可以返西班牙專心養傷喇。

仙台今季日職仲未贏過，今日佢哋就會作客北海道札幌岡薩多。雖然札幌近期嘅表現同樣麻麻，不過主場表現唔算太差，今季四次主場都有波入。值得一提嘅係，今場喺日職下半版入波最多同失波第二多球隊嘅對碰，相信入波一定唔會少，一於敲[3.5球]「大」，有2.4倍好分。

星期六另一場焦點就梗係橫濱水手對FC橫濱嘅同市打吡啦，水手今季表現雖然普普通通，但係講到打吡戰點都會落力啲，加上FC橫濱今季攻又唔得、守就更加大鑊，今次對住出名攻得嘅水手都肯定難逃一劫，「讓球主客和」直取「主勝」啦！

同日仲有一場鹿島鹿角對神戶勝利船，鹿島早前換咗教練之後成績有番啲起色，不過神戶今季表現亦都穩定咗好多，尤其喺防守方面，佢哋今季踢咗13場波只有1場係輸多過1球，今場「讓球盤」受讓半/一博得過。

文︰薰爵

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