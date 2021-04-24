周六英超早場利物浦主場迎戰紐卡素。在歐聯已出局的紅軍，下季要續戰歐聯，唯一出路便只有在英超取得前4位置，球隊暫列第7但與第4位的車路士僅相差2分，餘下6場比賽皆是非勝不可。紅軍迎戰近況不俗的紐卡素，3分至在必得下，領隊高普今場排出強陣，4名前鋒全部擔任正選。

紅軍在周一英超錯失逼近積分榜前4位置的機會，作客列斯聯先開紀錄，在雙方隨後皆錯失不少入球機會下，於完場前失守遭逼和1:1，目前 落後予第4位的車路士2分。領隊高普在上仗少有地將前鋒穆罕默德沙拿放在後備席上，並且再次讓中場法賓奴泰華利斯串演中堅；沙拿今仗將會復任正選，加強火力。加上迪亞高祖達、沙迪奧文尼與羅拔圖法明奴皆擔正，實行以強大火力搶3分。

今季一度深受降班威脅的紐卡素，隨着近個多月取得不俗戰績，護級情況已大有改善。紐記在最近7輪英超僅1敗，近2仗更連取6分。入球產量不足的巴西前鋒祖連頓回勇，近3場聯賽有2場建功，今場繼續正選；至於久休多時的首席射手哥林威爾遜，則仍被領隊布魯士列為後備，正選前鋒由祖連頓夥拍辛特麥斯明。

兩軍正選陣容

利物浦（4-2-3-1）

門將：艾利臣比加

後衞：阿歷山大阿諾特、法賓奴泰華利斯、奧辛卡巴克、安德魯羅拔臣

中場：堤亞高艾簡達拿、韋拿杜姆

前鋒：沙迪奧文尼、迪亞高祖達、穆罕默德沙拿

前鋒：羅拔圖法明奴

紐卡素（5-3-2）

門將：杜巴夫卡

後衞：積及梅菲、費達歷高費南迪斯、施亞蘭奇勒、杜密特、馬特列治

中場：桑恩朗達夫、舒維爾、米基爾阿米朗

前鋒：祖連頓、辛特麥斯明

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