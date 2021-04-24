香港田徑系列賽二周六假小西灣運動場上演，鄧伊程在女子跳高挑戰1米79不果，終以1米73跟鍾慧欣並列亞軍，她揚言明日大專陸運會目標是跳過1米80，突破個人最佳成績（PB）。

久未於本地賽場露面的黎恩熙在1米55開始試跳，相反上月季前測試賽在小西灣跳出PB 1米77的鄧伊程，今日在同樣場地出戰系列賽二時顯得信心十足，在1米69才開始試跳並一跳知過1米73，惟最後在1米79三跳失敗，終與鍾慧欣並列亞軍。試跳三次才躍過張靜嵐1米73的張靜嵐，抵住壓力一跳跳過1米76封后。

鄧伊程透露賽前信心十足，原以為最後一跳可躍過1米79，可惜最終失敗，「本身好有信心，但最後一下入彎時唔穩定。」現時就讀浸大的鄧伊程，在明日將出戰大專陸運會，再跟理大的張靜嵐一較高下。她笑言運續兩日比賽是個新挑戰，但仍希望以1米80為目標，「自己冇試過連續兩日比賽，都係一個新考驗，不過有挑戰先開心。」

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