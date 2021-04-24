中國游泳冠軍賽暨東京奧運選拔賽，將於4月30日至5月8日在山東青島舉行，美國網站swimswam報道指，去年12月獲推翻8年停賽禁令，並將於5月下旬接受重審的孫楊亦會參賽，爭奪東奧入場券。不過，孫楊本人及中國泳協均未有證實有關消息。

孫楊因被指在18年拒絕世界反禁藥組織（WADA）的要求進行藥檢，去年初遭國際體育仲裁法庭（CAS）重判禁賽八年。這位奧運三金得主不服判決，向瑞士聯邦最高法院提出上訴，法院其後以CAS聽證會中的仲裁主席法迪利（Franco Frattini），曾在社交平台發表仇視中國人的言論，因此公正性被質疑，於是在去年12月24日撤銷孫楊的8年禁賽令，並將案件發還重審，而新一輪聽證會已定於今年5月24日至28日舉行。

現年29歲的孫楊獲撤銷禁賽後，已獲准重新投入訓練及參加比賽。據報孫楊曾希望用「拖字訣」，讓第二次聽證會延至東京奧運後才舉行，讓他能暫時以無罪之身參戰，但WADA堅決要於東奧開幕前公佈審訊結果，CAS最終亦同意在5月重審案件。

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