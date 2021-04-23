每一屆奧運的開禮持旗手，都是傳媒喜愛追訪的對象，近20的奧運會，總共有三位游泳女將被香港奧委會選為開幕持旗手，包括2004年雅典奧運的蔡曉慧（Sherry）、2008年北京奧運的陳宇寧以及2016年里約奧運的歐鎧淳，未知今夏的東京奧運會，哪位港將出任開幕禮持旗手呢？

10歲開始習泳的Sherry，身為香港「背后」，在16年游泳生涯參加過不少「運動會」，包括三屆奧運、三屆亞運、兩屆全運、兩屆世大運、四屆東亞運及三屆亞室運，難怪她說「無悔」：「真的無悔，一個運動員要經歷的我都經歷了，2019年12月賽完香港辦的東亞運後，是最好的退役時機。」Sherry高峯時曾擁有18項香港紀錄，現仍有一項她在香港東亞運參加的接力賽紀錄未被打破，當時她跟師妹們（韋漢娜、施幸余及江忞懿）在女子4x100米混合泳接力賽以4分03秒07刷新港績奪銅。

不過，說到最難忘，一定是運動員的最高舞台——奧運會，她參加了三次，每一屆都有難忘事：

一）2000年悉尼奧運：「似一個小粉絲」

蔡：當年我17歲，參加50米自由泳及100米背泳，去到現場好似一個小粉絲，第一次見到世界最叻的泳手，感覺自己好渺小，那時好鍾意澳洲的科比，剛好在悉尼舉行，全場為他歡呼的情景好震撼。

二）2004年雅典奧運：「開幕禮持旗手是最威一次」

蔡：是我運動員生涯最威、最深刻一次，不是人人都有這個機會，我好幸運被選中，亦為作為泳手感到驕傲，這一屆我參加100米及200米背泳，記得這年我去雅典的飛機上，有記者走過來問我當持旗手的感受同有甚麼準備，其實我沒有特別準備，就隨便說了：「會敷mask囉！」最後我都好好享受了持旗那30幾秒。

三）2008年北京奧運：「個人最後一屆奧運」

蔡：這年我游100米背泳同200米個人混合泳，好開心亦好感激一班中學同學飛去北京支持我，還做了banner同T恤為我打氣，最後我都破了港績。

身為游泳教練的Sherry原本買了東京奧運的游泳門券，可惜因疫情關係，大會不設海外觀眾，惟有在香港幫一班師弟妹打氣，暫時已有何詩蓓及歐鎧淳達了東奧參賽A標，她看好何詩蓓有力爭取女子200米自由泳踏上頒獎台。

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