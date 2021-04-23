【名家足路】

周日晚兩支退出歐超聯的英超球會曼城及熱刺，在溫布萊球場一同競逐今季英格蘭的首個本土賽事——英聯盃錦標。諷刺的是，如果歐超聯真的成事，他們勢必不踢周中聯賽。想不到歐超聯宣佈後，大批球迷作出激烈反對，令曼城的阿聯酋老闆帶頭退賽，最終賽事閃電胎死腹中。相信今仗入場的8,000名球迷將會向2隊老闆柴台，氣氛或會有點尷尬。

曼城上周於足總盃四強被車路士淘汰，四冠王幻滅，主力奇雲迪布尼傷了足踝，今仗上陣成疑。幸好球隊板凳深度十足，菲爾科頓在周中聯賽取替其位置表現出色，更取得一球，助球隊擊敗阿士東維拉。不過由於三日後他們將會在歐聯硬撼巴黎聖日耳門，所以在主力受傷、中堅史東斯停賽及歐聯後顧影響下，領隊哥迪奧拿或會作出一定輪換，未知會否先收起根度簡及馬列斯，事關聯賽盃每隊擁有五個換人名額，加時比賽可再多換一人。

熱刺周一宣佈解僱前領隊摩連奴，由青年軍教練兼前球員賴恩美臣任看守領隊。據聞「算死草」的熱刺老闆利維早跟摩帥簽好約，若球隊未能取得聯賽前六位置，違約金只需付數百萬英鎊，並非如外界所說的3,000萬鎊。所以利維快刀斬亂麻，趁球隊還未升上聯賽前六及取得錦標前作出行動。

英超歷來最年輕、年僅29歲的看守領隊賴恩美臣周中首場領軍對修咸頓總算能夠帶領球隊反勝對手全取3分。之前不受重用的加里夫巴利此役正選上陣建奇功取得一個入球，他更多次積極參與球隊進攻，同時也有協防，就算主力射手哈利卡尼因傷缺陣下也能險勝對手，保持打入前四希望。料今仗面對曼城，他跟孫興民將會繼續正選出擊，加上周四經已復操的卡尼也能上陣的話，熱刺絕對可在曼城身上取得入球。

由於曼城有歐聯後顧，而熱刺換帥後球員將會放手一搏替自己爭回一口氣，相信今場賽事雙方或會出現前場壓迫兼以攻代守的情況，熱刺下盤值得考慮。

文：丘建威