縱使曼聯班主格拉沙家族之一的祖爾格拉沙，周三透過官網向球迷為歐超聯一事致歉，仍未能平息魔迷怒氣，當地部份忠實粉絲於翌日早上前往卡靈頓基地抗議，領隊蘇斯克查曾現身與球迷面對面溝通，但一樣被鬧維護班主。

曼聯球迷雜誌Red Issue稱，大批魔迷在周四早上9時聚集在卡靈頓的2個入口處，甚至闖入了訓練場的草地內，舉「格拉沙下台」及「51%MUFC」等標語抗議，後面的標語是想參照德甲的「50+1」政策，就是說作決定時，必須得到球迷在投票中的總票數超過一半以上，才能通過方案。

紅魔及後發出聲明，指蘇B帶同兩位助教卡域克與費查，以及尼曼查馬迪來到現場與球迷交涉。不過Red Issue透露原本蘇B並不願意出來與球迷會面，因為害怕被觸怒的他們會有更激進行為，後來決定出來見面，亦全程不准人錄音及拍攝。魔迷指他以前身為球員時亦曾批評格拉沙，做了領隊卻不敢發聲，蘇B竟回應指格拉沙家族非常喜愛曼聯，還暗斥部份報道不實，令不少魔迷當場反駁他，格拉沙愛的是錢而非曼聯。周五紅魔在基地加強保安，即使蘇B駕車回去也要被截查。

另一邊廂，同樣有份參與歐超聯計劃的阿仙奴，日前由班主高安基（小圖）兒子兼槍手總監祖殊高安基出面道歉。但球迷依然不滿，大鬧他們「不懂英國足球」，槍手主場外亦有球迷發起反高安基示威，但祖殊高安基仍堅持家族沒有計劃賣盤。

文：盧卡東尼