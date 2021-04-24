熱刺在本周一突然解僱摩連奴，周二宣佈由舊將賴恩美臣擔任暫代教練到今季季尾，這位29歲的少帥直言自己上任頭三天為準備比賽未有睡覺，更指熱刺並非哈利卡尼的一人球隊。

熱刺周三主場以2:1反勝修咸頓，是美臣領軍的首勝，他更以29歲零312日成為了歷來在英超督師的最年輕主帥。美臣第二仗就要面對由哥迪奧拿帶領的曼城，美臣就指今周是他忙碌的一周，更指自己頭三天未有睡覺：「你一定要將所有的精力去為球隊作準備，應該要用那位球員，球隊需要甚麼等等的問題，還要去觀看海量的比賽、片段等，坦白說，在頭三天我其實未有睡覺。」

美臣過去的隊友哈利卡尼如今已成為世界的頂級中鋒之一，但他堅持熱刺並非卡尼的一人球隊：「可能大家會想巴塞隆拿就會想起美斯，皇家馬德里就會想起基斯坦奴朗拿度，因為他們在球會創造了很多紀錄和精彩時刻，他們都是球隊的重要球員。不過，我們熱刺是一個團隊，大家都需要大家，一起去奮鬥爭取好成績。當然，當你擁有一位世界級前鋒，他可能會入球或達成一些成就，但這都是全隊的功勞和努力。」

球隊周日就是在英聯盃決賽與曼城爭冠，球隊對上一次贏下錦標已經要數到2008年，美臣就表示：「這是一場盃賽決賽，我們將會充滿信心。」

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