周六德甲賽事，今場只要贏波即可提前封王的拜仁慕尼黑，作客挑戰緬恩斯。目前於聯賽已經錄得八場不敗的拜仁，為了可以提早完成德甲九連霸美夢，今場面對實力一般的緬軍絕不會留手。對手緬恩斯來到季尾雖然狀態回暖，即使與拜仁的實力差距甚大，亦有力攻破對手，今場可捧[3.5球]「大」。

拜仁作為德甲班霸，今季於聯賽已轟入85球，攻力非常強橫，而且最近兩場面對利華古遜及禾夫斯堡兩支上游分子，亦合共攻入五球。早前因傷休戰一段時間的首席射手羅拔利雲度夫斯基，此役已經可以復出，目前這名波蘭射手已經累積35個聯賽入球，與「轟炸機」武勒一季聯賽40球的紀錄只差5球，故今場定必拼盡。

除了「羅拔仔」，拜仁陣中仍有湯馬士梅拿、京士利高文及利萊辛尼等進攻好手，而今場可能返回後備席的祖普莫亭，腳風亦順，入替隨時再「數糊」，攻力不成問題。不過拜仁今季防守不算非常穩定，中路的謝路美保定與阿拉巴不時走甩對手，預計亦難保清白之身。

主隊緬恩斯目前排第13位，仍然有一定的降班危機，故今場仍然要繼續搶分。雖然球隊對上10輪賽事只輸過1場，惟今季主場勝率不算高，翻查往績緬恩斯近四次與拜仁交手都遭遇大敗，不過合共也攻入四球，預計以近期不俗走勢，也可在拜仁身上偷雞入一球。

同日另一場，禾夫斯堡主場迎戰多蒙特。禾堡今季至今主場只曾敗在拜仁腳下，戰績有保證，加上多蒙特有後防大將曉姆斯停賽，此役難讓得起平/半，寧捧下盤。

文：王杰