今季季初車路士豪擲過2億簽下6名新球員讓球隊增強實力，當時領隊林柏特仍希望能夠買下韋斯咸的防守中場迪格蘭賴斯（小圖），並視他為球隊未來轉會的頭號目標。如今事過境遷，由杜曹領軍的車仔已經轉移目標在另一位英格蘭中場、效力德甲多蒙特的17歲新星祖迪比寧咸身上。

林柏特在任時，多次公開表示自己非常欣賞賴斯，希望把這位車路士青訓產品重新帶回球隊，與美臣蒙特組成中場最佳拍檔。22歲的賴斯今季亦繼續有好表現，站穩韋斯咸正選中場，助球隊爭奪前四；國家隊方面，他亦深得主帥修夫基的信任，不過，如今他因膝傷倦勤，未知會否影響他備戰6月舉行的歐國盃決賽周。

可是，目前車路士已轉由杜曹帶領，加上韋斯咸領隊莫耶斯早前公開說此子值一億鎊，暗指他是非賣品，因此藍軍已經對回購賴斯的興趣減少。最新消息是，杜曹看中了另一位新晉的英格蘭國腳比寧咸。年僅17歲的比寧咸上季由英冠伯明翰轉投德甲多蒙特，身高1米87的他能司職中場多個位置，攻守兼備，在早前的歐聯八強次回合對曼城更射入一記漂亮的入球，雖然最後無法助球隊晉級，但已經令不少人留下深刻印象。可是，車路士要簽下這位明日之星並不容易，有指利物浦和曼市雙雄對此子亦感興趣。

文：港生