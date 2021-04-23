車路士自2003年夏天油王阿巴莫域治入主後，經常給人愛炒領隊的印象，連計今季季中辭退林柏特後，已經是油王在位期間第12位下台的領隊，然而有網站早前作出統計，自2000年起，包括看守領隊，車路士起用過21任領隊，但原來平均每年換1名領隊的頻率只排在英超第6位，今季20隊中還有5支球隊易帥次數比他們更多（見附表）。

根據Givemesport.com的報道，發現自2000年起易帥最少的英超球隊是阿仙奴，在雲格2018年夏天離隊後，就只有艾馬利、龍格保及阿迪達接任過，是英超近21年來換帥次數最少的球會，其次是費格遜爵士長期把持的曼聯及其宿敵利物浦，同樣自2000年後各只曾6名領隊上任過。

至於被外界認為炒領隊手起刀落的車路士，原來自2000年起任命過21名領隊，在本季英超球隊之中，只是與阿士東維拉並列第六位。反觀換帥最多的是水晶宮及李斯特城，分別已各自起用過27名領隊。

然而今季暫時得四支球隊易帥，是自02/03年球季以來最少，與92/93及95/96球季皆同列英超史上換帥最少的球季，這可能受到疫情影響，英超各隊就算戰績不佳都不敢輕舉妄動。不過今季四名領隊都是在季內被解僱，這數字就比92/93及95/96球季都多。

文：尊嘉