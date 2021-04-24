香港「呂神」奪冠一肚氣！香港100米欄一姐呂麗瑤，今日在小西灣運動場舉行的香港田徑系列賽二，她足足等了五小時才到決賽，原本有八人報名參賽的女子100米欄分初、決賽兩槍，最後有二人臨時退賽下只有決賽，早上八時半已到場的呂麗瑤順利以13秒51奪冠，並做到「一槍比一槍好」的目標，只是可惜少一場順風的初賽，難免失望。

呂麗瑤今晨從火炭體院到小西灣運動場，原定早上十時半的初賽因不夠人取消，那段時間剛好吹正風速約每秒＋1.4至＋2.0米，是做好時間的「好風速」，難怪「呂神」一臉無奈，晨早六時半已起床，八時半抵達賽場準備十時半的初賽，她說：「今朝其實好好風，反而剛剛決賽有少少逆風，加上疫情下很久未試過有初、決賽，賽前預備好心情，亦好期待，最後因有人退賽而取消初賽，我真的『嬲咗』，衝了出去呼吸一下，然後去買了一杯熱飲，再坐回車坐足一小時，之後再入去熱身。」

過去一年多因疫情完全沒比賽，正爭取東奧入場券的呂麗瑤十分珍惜每一賽比賽，在去年十一月重啟的本地賽，她一場跑得好過一場，今午一時十分的決賽，呂麗瑤笑言在起跑初段有少許「走神」下以13秒51奪冠：「雖然教練（鄧漢昇）收貨，但我較貪心，想跑更好時間。」下周末即迎來香港錦標賽，她表示：「希望下星期能順利，所有要出錯的今日一役後結束就好了。」「呂神」近期接種了第一劑復必泰（BioNTech），即日有肚痾現象，翌日針口亦痛，她期望未來第二劑會安全渡過。

「呂神」教練鄧漢昇今日賽後表示，徒弟在訓練時曾跑過13秒30, 有實力可以在比賽中跑出來，今日女子100米欄亞軍是跑14秒24的盛楚殷。

男子110米欄，由因疫情及傷患濶別賽場一年零四個月的港績保持者陳仲泓以14秒20奪冠，他在早上初賽的1.4順風下曾跑出14秒14 。

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