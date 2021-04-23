林柏特替車路士興起的青春革命，未有因易帥落畫，只不過新領隊杜曹從中挑選合適自己的「璞玉」，精雕細琢成更精美的玉器。中場美臣蒙特是當中的表表者，在杜曹麾下繼續受重用，場上表現也越趨成熟。相反，另一林伯愛徒譚美阿巴謙已兩個月未有出場，相信周末對韋斯咸的前四關鍵戰，又要再做觀眾。

文：盧卡東尼

自油王阿巴莫域治2003年入主車路士，擴建之路一直以本傷人，拋下銀彈招攬天下精兵，10多年來，也只得泰利一個自家培訓。沒想到2019年夏天，他們開始將目光移至青訓上，在背後推動青春革命的，就是回到史丹福橋任教的藍軍名將林柏特。這位少帥眼見夏薩特出走，且球會被禁轉會窗簽新球員，索性大膽起用新人，美臣蒙特、譚美阿巴謙、列斯占士、湯姆利甚至比利基莫亞等一個個青訓產品，被他提拔上一隊後茁壯成長，也成為他在位18個月的最大功勞，帶領球隊朝着新的方向進發。

林伯雖提拔新人有功，但戰術思維及臨場指揮都未到家，在一間解僱主帥從不手軟的球會內工作，飄忽的成績令他今年1月終須下台，取而代之是剛離開巴黎聖日耳門（PSG）的杜曹。這位德國籍教頭沒有放棄林伯為他建好的基礎，善用自己的領軍經驗，將車仔變成表現更穩定的球隊，最顯著就是失球大大減少，而且歐聯及英足盃都至少殺入四強，也保住聯賽爭前四的本錢。杜曹比林伯好的一點，是給予球員公平競爭機會，沒有像前任般過份寵信嫡系小將，反而不管土炮外援，只要表現及心態良好就用；美臣蒙特就憑自身努力及質素得其歡心，慢慢撕掉「林伯契仔」的標籤。

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美臣蒙特順利過渡

事實上，杜曹鬥狼隊的上「車」首戰，蒙特只是後備上陣，但這位22歲中場隨後用表現說服新帥。杜曹領軍至今20場，蒙特除歐聯16強次回合對馬德里體育會因停賽缺陣，以及對班士利的英足盃第五圈掛上免戰牌，其餘18仗15次正選，上陣時間為1,326分鐘（見附表），僅不及艾斯派古達、魯迪格及門將艾度亞文迪三人，而且貢獻5入球1助攻，是這段期間最多入球的一位藍戰士。月初歐聯8強首回合2:0破波圖賽後，杜曹就這樣讚賞在該仗入球的蒙特：「儘管他還很年輕，但無論訓練或比賽，他都抱持正確的精神和態度，而且他肯接受不同思維，渴望學習。總之他是我們的關鍵球員，年紀輕輕就適應了這角色。」

自杜曹轉換球隊陣式至3-4-3後，蒙特要不是踢進攻三叉戟偏右位置，就是後撤踢中場中路，杜曹看中他的後上入楔能力及時機，可充當Box-to-Box角色。3-4-3陣式下，另一位受惠的林伯弟子就是列斯占士，是杜曹右翼衞的首選，而且有時在臨場變陣下，也可客串左翼衞，位置適應相當廣。

阿巴謙失勢等機會

不像蒙特或占士，譚美阿巴謙就因林柏特離去而失寵。這位本來幾乎是藍軍首選的23歲前鋒，最近一次披甲要數到2月20日作客修咸頓一仗，及後因足踝問題倦勤三周，但傷癒後一直缺乏上陣機會。歐聯8強2回合都呆坐後備席，至上周英足盃四強對曼城，甚至不在後備名單中，連同周中英超對白禮頓，連續兩場遭棄用。周六鬥韋斯咸賽前，杜曹再談到他的近況：「當我做出這決定時，他可能會很失望、擔憂甚至生氣，我絕對理解。我也很同情他，也知道他很難受，但我欣賞他的態度，不會將情緒帶到隊內。有時，必須放下自我，這也是我對他的要求，我們還有很多比賽要踢，緊密賽程下情況或會快速轉變，希望他不要在這段時間迷失。」

不知杜曹是客套話，抑或真心想激勵阿巴謙，且看離季尾還有一個月，他能否再獲上陣機會。同一情況也發生在19歲的比利基莫亞身上，自杜曹來到後只在英足盃踢過兩場賽事，或夏天要像被外借至AC米蘭的湯姆利一樣，到其他球會磨練再回歸。杜曹一周前補充他對球隊未來的看法：「我們要依靠的是一支年輕團隊，保持冒險精神接受挑戰。他們代表不斷地奔跑、奮鬥和堅持，就己隊的情況而言，已經非常了不起。」