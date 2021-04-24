日前喺Twitter瘋傳一條片，見到美國密歇根洲有一位專教小朋友嘅奪旗式美式足球教練，喺比賽後衝出球場同人口角，被拉出場旁後突然拳打喺一邊旁觀嘅家長。好彩身邊嘅其他職員即刻將呢位躁狂嘅教練制服，場面先冇變得更混亂，只不過都已經令目擊事件發生嘅小朋友嚇到呆，有個小朋友直頭喊起上嚟。

呢件事唔只吸引到網民嘅關注，當地警方亦話關注到事件，仲話被打嘅家長已經向佢哋報案，好快就會展開調查。

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