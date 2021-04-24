周五NBA常規賽勇士主場迎戰金塊，主場大通中心這天迎來球迷回歸的日子，是勇士自疫情逾一年以來首再開放球迷入場。明星控衞「咖喱仔」史堤芬居里（Stephen Curry）以新平頭裝髮型示眾，今場轟下32分8籃板和3助攻，帶領勇士以118:97輕取傷兵滿營的金塊，後者今戰再有球員受傷。

勇士主場對上一次有球迷入場已是409天前的事，隨着他們位於的加利福尼亞州舊金山疫情有見改善，勇士在相隔逾一年後重新開放球迷入場。他們可開放場館35%即約2,000名球迷入場，最後現場就有1,935位觀眾。勇士標誌人物咖喱仔剪去頭頂的曲髮，這天以平頭裝示人發表演說，他顯然很享受球迷回歸：「已是很長時間沒有球迷了，我們作客時都能夠感受到，我們亦渴求多時想球迷回到大通中心，因此這晚是個美好的晚上，我們很期待球迷帶來的活力。」

雖然不少網民對咖喱仔新髮型大叫失望：「點解剪到咁短？」、「做咩要剪？」，但亦有人預感其短髮將為他帶來更勇表現。結果他今戰就18射11中，包括三分球9射4中，當有不少入球都是咖喱仔被數位金塊球員的追纏下高難度射入，他全場拿下32分8籃板和3助攻，帶領勇士大部分時間領先下大勝一場，觀席眾亦傳出「MVP！MVP！」的呼聲。咖喱仔拿下今季第29場得分30+比賽，亦是他過去13場第12場30+。

另一邊廂的金塊就士氣低迷，雖然球隊在控衞謝美梅禮（Jamal Murray）收咧下仍勇奪四連勝，但他們在鬥火箭一仗已有蒙迪莫里士（Monte Morris）受傷，今戰再有後衞巴頓（Will Barton）在開賽59秒受傷倒地。金塊教練米高馬龍稱，巴頓聽到自己大腿筋有「卟」一聲，疑有東西斷裂，今戰離場後再沒折返，是金塊兩周內第三位球員受傷，球隊的四連勝亦隨不敵勇士中斷。

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