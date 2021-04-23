【名家足路】

英冠大部份前列隊近期戰績反覆，唯獨般尼茅夫持續強勢，今日挾六連勝迎戰賓福特，有力再下一城，為升班附加賽作好準備，可以般茅作為今周的重心之選。

歐洲球壇今周爆出12支豪門成立歐超聯，事件迅速發酵，成了世界焦點，並將熱刺聯賽盃決賽對曼城前數日與領隊摩奴連奴解約一事掩蓋。坊間對於列強為何要成立歐超聯有不少分析，在此不再花篇幅再述，但球會班主未有考慮周詳，未有思考清楚這個翻天覆地的計劃如何執行，連球會主帥也不知情便硬推這個涉及整個歐洲球壇，甚至世界球壇生態的計劃，實在是難以想像。

歐洲列強過去近20年從歐洲2大球會賽賺取天文數字轉播費，但列強受世紀疫情影響而收入大減，球會班主遂加速推出此計劃，沒料到計劃一出，除歐洲及國際足協聲言封殺參與球會，球員、教練及球迷也不支持，球會班主最終跪低，結果成了體壇罕有由總會及坊間聯手抗富豪的成功例子。

英冠次席屈福特前仗失分，令榜首的諾域治提早重返英超，未知諾域治是否因已篤定升班而放鬆，近期竟先負般茅，再在榜首戰不敵屈福特，以英冠盟主之名升班仍存變數，且看諾域治今作客昆士柏流浪能否反彈。

賓福特近8仗得2勝

前英格國腳活基治今年2月接掌般茅，筆者當時並不看好這位少帥，但般茅在季尾越戰越勇，近六場全勝，攻入18球只失5球，目前排在第三位，落後次席屈福特八分，爭次席直升的機會甚微，惟不代表般茅會因而放鬆。外號櫻桃的般茅近期大爆發，與活基治重整幾名攻擊手蘇蘭基、大衛布魯克斯、菲臘標寧及丹祖馬的位置，令他們在季尾可有更多發揮空間有關。

賓福特目前在英冠排第五，落後第3位的般茅2分，不過，該隊近期表現及戰績有點回落，近8場錄得2勝6和，球隊如常有不俗的控制力，只是前線欠銳，此戰作客對強勢的般茅，不敗走勢可能要告一段落。另外，班士利為保前六，主場有力破護級隊洛達咸。

文：譚拔士