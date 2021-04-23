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周六英超上演一場關乎前四爭奪的倫敦打吡，由車路士作客異軍突起的韋斯咸。車路士早前通過連番激戰贏得歐聯四強及英足盃決賽資格後，開始顯露疲態，相反只餘英超這條戰線的「槌仔幫」，體能上必佔優，加上近年在主場與藍軍交手贏多輸少，受讓半/一當然要敲下盤。

文：盧卡東尼

車路士已經連續三個周中要踢比賽，自國際賽期過後差不多每3至4天就有場硬仗，今個周末與韋斯咸激戰完，下周二又要在歐聯四強首回合硬撼皇家馬德里，而且是客軍身份作賽。至於對韋斯咸一戰，竟安排在英國當地時間周六近黃昏進行，這必定令藍戰士有所顧忌，踢起來定沒那麼開放。

藍軍防線老化缺活力

事實上車路士在四天前的那場英超補賽在主場鬥白禮頓，已明顯有不妥，或許之前剛在英足盃將士用命下淘汰曼城，大部份球員都有點「腳軟」的迹象；縱使領隊杜曹已作了一定程度的輪換，包括收起隊長艾斯派古達、防中尼高路簡迪及前鋒迪姆華拿等，但行軍速度仍然緩慢，面對白禮頓屯重兵於中後場，顯得有點「老鼠拉龜」，甚至若非對方球員射術太差，尾段連番錯失車路士後防數次「送大禮」自爆，或者最終結果未必是0:0互交白卷。

即使已獲得四天休息才迎接這場打吡戰，但車仔本身陣容方面不如曼市雙雄般鼎盛，尤其中場中路因高華錫最近受傷患困擾，令他們可替換的球員不多，因此這場比賽面對韋斯咸的快速反擊，場面肯定受壓；更何況對手有個近期腳風奇順、走位迅速的連格（見另文），加重車仔防守的負擔。

連格腳風奇順威脅大

2隊目前在聯賽榜分數同得55分，但韋斯咸的戰意毋庸置疑，這是他們歷年英超最接近爭奪歐聯入場券的一次，未知以後還有否這個機會，故今季必定好好把握。韋斯咸上周剛吃敗仗，落後下一度追和紐卡素踢成2:2，可惜最後仍然守不住，以2:3見負，但他們的入球能力確實高，尤其加入「連美斯」後，不論反擊及打陣地戰都有一定水準。

迪格蘭賴斯與米查利安東尼奧繼續倦勤，但經過對上幾場比賽，球隊已慢慢適應沒有這兩位主將在陣的情況，而且，車路士那條明顯老化的防線，與韋斯咸鬥活力已有感不足，面對「連美斯」及查洛保雲等「老鼠仔」，預計難保清白身。另一方面，車仔目前幾名進攻主將表現都頗為飄忽，就算迪姆華拿這幾仗似乎狀態有所提升，但其實至今卻依然未打破入球荒，相當難靠。

對賽往績方面，韋斯咸雖然在聯賽首循環征戰史丹福橋時曾吞過車路士三蛋，但雙方近六次在韋斯咸主場對賽，槌仔幫錄得4勝1和1負，心理方面也略佔優勢，下盤確實值得信賴。