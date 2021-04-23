天水圍飛馬周六下午3時挾連續三場反勝對手的強勢，續在元朗大球場挑戰東方龍獅，爭二哥席位。

雖然飛馬復賽後爆出球隊拖欠保險費事件，又有前巴西小國腳班拿度在復賽前離隊，不過，這支重返地區的球會近期戰績甚佳，連挫南區、理文及晉峰後，目前11戰19分排在聯賽榜第3位，如今日季內最後一場主場賽事能夠擊敗排第2位的東方便可以較佳對賽壓過對手，升上次席。

飛馬上場面對榜尾晉峰兩度落後反勝3:2，再次展示鬥志及韌力，不過，此戰該隊兩名東方借將胡晉銘及劉學銘因借用條款，不能上陣，另外，中場黎格爾因累積5黃而停賽，但巴西守衞基斯停賽期滿可復出。飛馬日賽前向球迷會會員派發口罩一盒。

飛馬主教練郭嘉諾表示此戰有黎格爾、胡晉銘及劉學銘未能上陣，但有基斯停賽後復出，球員季尾階段已有疲態，今周首要是做好恢復，並將作出針對性部署。飛馬首循環以0:0賽和有該仗有辛祖12碼宴客的東方。

東方上場對理文在落後兩球劣勢下，靠辛祖、鍾偉強及費蘭度各建一功，反勝3:2，目前11戰22分，落後榜首傑志6分，但少踢一場，餘下三場已沒有失分空間，而上場表現出色，下半場救出兩險球的守門員葉鴻輝稱：「上次能反勝理文全靠球隊於半場時互相鼓勵，擊退頹勢，在下半場充分展現永不放棄的精神，此戰必須承接上仗反勝的氣勢，保持爭勝心。」

尾場方面，上場1:3不敵傑志，10戰9分排第5的愉園今日5時30分在青衣運動場對榜尾晉峰是必須全取3分，以保住爭入前四的希望，不過，該隊主教練鮑家耀及守衞林衍廷因歧視及侮辱罪成各停賽10場，此戰缺陣。至於晉峰上場不敵飛馬，現時10戰6分在榜尾，而主教練何信賢表示球員在場上正不斷成長，希望球員收拾心情應戰。

港超聯周六賽程

3:00pm：天水圍飛馬[3] vs東方龍獅[2]

地點：元朗大球場

5:30pm：晉峰[8]vs愉園[6]

地點：青衣運動場

票價：$80及$30(長者及學生票)

[]內為聯賽排名；球迷入場前需填寫個人資料及健康申報表，而球迷可登入以下網址登記：https://www.hkfa.com/covid19/form

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