三項鐵人港隊周六（24日）於日本廿日市市出戰亞洲三項鐵人錦標賽，港隊代表、上屆冠軍奧斯卡（Oscar Coggins）不敵東道主選手屈居第四，錯失以亞洲冠軍直入東京奧運的機會。

世界排名56位、現年21歲的奧斯卡早年放棄英國護照入籍香港，在多項三鐵國際賽屢獲佳績，包括2017年亞青賽金牌，以及2019年亞錦賽精英組冠軍。去年亞錦賽因疫情取消，加上奧運延期一年，今屆賽事同為亞洲區資格賽，冠軍選手將可直入東奧，奧斯卡以衞冕身份出戰固然被寄予厚望。港隊一行八名代表上周已抵達當地隔離，備戰今日的賽事。

亞錦賽採取奧運標準，選手需要游1.5公里、再踩40公里單車，最後進行10公里跑。男子精英組共26人出賽，奧斯卡先以17分13秒完成游泳項目，及後轉戰單車，以58分32秒完成40公里路程，屬眾多選手中的最快時間。可惜他最後階段無以為繼，花33分32秒跑畢全程，落後首名的日本代表兩分半鐘僅排第八。最終奧斯卡以總時間1小時51分29秒不敵三名日本選手，屈居第四無緣衞冕，同時痛失東京奧運入場券。

另外，男將伍泰龍（1小時55分05秒）、陳明輝（1小時58分59秒）、曾祥星（2小時00分11秒）及黃煦蔚（2小時03分05秒）則分別排第7、15、16及20名；女子精英組則有彭討稚（Bailee Brown）以2小時11分59秒得第七；曹詠淘（2小時19分18秒）位列13；蔡欣妍則在泳賽後「上岸」。

東奧三鐵男子組設55個席位，失落今仗亞錦賽後，奧斯卡仍有望以亞州區排名最高選手身份進軍東奧，繼08年京奧的李致和及麥素寧後，成為第三位於奧運亮相的港將。

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