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NBA速遞｜韋斯卜克連續4場大三元 巫師贏雷霆神奇七連勝！

1小時前
韋斯卜克（右）

周五NBA常規賽巫師作客雷霆，當家球星韋斯卜克（Russell Westbrook）倒戈舊東家毫不無留情，今場再拿下37分11籃板和11助攻，已是他連續第四場交出「大三元」，更是他近16場常規賽第14場三雙，數據非常誇張，帶領巫師以129:109擊敗雷霆，豪取7連勝！

韋少今季猶如變回效力雷霆時般的「三雙機器」，場場拿下大三元數據就像等閒事。這位2017年常規賽MVP及兩屆得分王，今場面對舊東家打得特別用功（雷霆兩季前把他交易到火箭），他整晚23投14中，交出37分11籃板和11助攻，已是他連續第4場三雙、近16場第14次三雙、過去30場第20次三雙，並是他今季第28次三雙，更是他職業生涯第174場三雙，追近「大O」奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson）的181次紀錄。

他的拍檔比爾（Bradley Beal）今場亦拿下33分6籃板和3助攻，二人合共交出70分，帶領巫師於下半場拉開比分，成功收下七連勝。他們下場將回到主場鬥騎士。

周五（香港時間周六）NBA常規賽戰果

鷹隊　118:103　熱火

網隊　109:104　塞爾特人

黃蜂　108:102　騎士

火箭　104:109　快艇

雷霆　109:129　巫師

註︰前者主場

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