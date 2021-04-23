巴塞隆拿負債纍纍，仍要尋求留住超高薪的美斯，或者是怕球王一去，球會吸金能力以及實力更弱。周四西甲，美斯就再次證明自己的價值，梅開二度領巴塞主場大勝基達菲5:2，今季在聯賽已累積至25球，成了歐洲5大聯賽連續12季至少獲25個聯賽入球的第1人。

根據Opta的數據，歐洲五大聯賽中，只有美斯和基斯坦奴朗拿度（C朗）2人在12個不同球季於聯賽射入至少25球，惟33歲的阿根廷球星美斯是連續12季都做到這創舉。

事實上，美斯還有機會在比賽中連中三元，巴塞在補時階段由基沙文博得12碼，作為球隊首席劊子手的美斯放棄了演出「帽子戲法」的機會，讓對方親自主射，後者不負所託為巴塞射成5:2。至於美斯本人今季各項賽事則已射入了33球，已超過了上季的31球，越老越可愛。

由於1哥馬德里體育會同日也在主場以2:0輕取侯爾斯卡，西甲爭冠形勢不變，仍然是三強爭霸局面，巴塞目前少踢一場之下，分別落後馬體會與第2位的皇家馬德里5分與2分，但主帥朗奴高文賽後就特意給兩支競爭對手壓力：「我們不可能比他們強，他們同樣一直在比賽中勝出，大家的賽程都很艱苦，所以我預言要踢至煞科戰，才能決出冠軍。」