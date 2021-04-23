早前因舉辦歐超聯而弄得滿城風雨的皇家馬德里，周六在主場迎戰貝迪斯，雖然主席佩雷斯牽頭引發極大風波，但似乎沒影響教練施丹領軍的戰績，除前仗傷兵滿營下與基達菲賽和外，近6場西甲贏足5場，目前皇馬為爭標場場拼盡，今仗讓得起貝迪斯一球/球半，上盤要捧。（球賽編號：星期六76；now611及632台明日3:00am直播）

皇馬近期受到傷病侵襲，早前作客基達菲一役只餘12名1隊成員出戰，幸皇馬球員個個質素甚高，該仗成功力保不敗後，周中作客卡迪斯有賓施馬、卡斯米路及拿祖費南迪斯復任正選後，即靠賓施馬梅開二度，就連今季甚少上陣機會的右後衞奧迪奧蘇拿亦取得入球，早於上半場已鎖定3:0勝局，令施丹可在下半場收起部份主將休息。

後衞華拉尼與丹尼爾卡華積上場已經復出，施丹可用兵源比之前更多，實力完全在貝迪斯之上。客軍近期雖錄得四連和保持不敗，但周中該隊在11分鐘已有進攻主將費基亞領紅，球員幾經辛苦才守和畢爾包0:0，體力消耗大，1周3賽面對周中輕鬆獲勝的皇馬，失去主將的貝迪斯料難逃一敗，皇馬讓一球/球半捧上盤。

同日另一場華拉度列主場迎戰卡迪斯，兩軍實力接近且同樣攻力疲弱，隨時悶戰一場，「入球大細」中位數[2.5球]捧「細」。（球賽編號：星期六50；now632今日10:15pm直播）

文：尊嘉