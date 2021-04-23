拿玻里禮拜四憑恩斯治尼梅開二度，喺意甲主場以5:2大炒拉素。拿玻里開波初段就有恩斯治尼射入12碼，加上保列坦奴嘅「士哥」半場領先2:0。換邊後恩斯治尼遠射破網起孖，隨後梅頓斯嘅入波亦為拿玻里輕鬆領前至4:0。雖然拉素之後有恩莫比尼破網，加上米連高域沙域主射罰球建功追成2:4，但域陀奧森漢嘅入波就為拿坡里奠定5:2嘅勝局，拿坡里賽後守喺聯賽第五位。

同日作客嘅阿特蘭大就喺10打10嘅情況下，俾羅馬逼和1:1，錯失咗升上聯賽第二位嘅機會。藍黑軍上半場先由馬利路夫斯基入波領先1:0，但下半場就有魯賓高辛斯2黃1紅被逐後令形勢逆轉，羅馬憑白賴仁基斯坦迪遠射得手追和。雖然羅馬有羅渣伊賓尼斯喺補時階段被逐，但對戰果已無影響。痛失2分嘅阿特蘭大賽後以65分，力壓祖雲達斯升上第三，落後第2嘅AC米蘭1分，55分嘅羅馬續排第7。

至於早前輸波嘅AC米蘭就有好消息，老將伊巴謙莫域禮拜四同球會續約一年，將會喺呢支意甲勁旅踢到40歲。2019年12月回歸米蘭嘅伊巴，今季各項賽事上陣25場射入17球，職涯球會入球總數喺今年2月突破500球，仲重返瑞典國家隊㖭。伊巴接受訪問嗰陣就話︰「我好開心，我等咗呢日好耐。米蘭就好似自己屋企，我對呢度好滿意，如果可以嘅話我想留喺度一世。」