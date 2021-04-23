澳職2005年先成立，都算係幾新嘅職業聯賽，萬事起頭難，澳職以往都靠大名過氣外援充撐吓場面，最大名當然係意大利金童迪比亞路，不過都有唔少英超搵過食，或者英倫三島球員，好似科拿、希斯基、約基等，始終澳洲都係英聯邦國家，以英文為主，生活習慣都同英國好似，而且唔少地方都有陽光與海灘，球員嚟到澳州應該較易適應。

𠵱家澳職真係好大名氣嘅外授已經唔多，畢竟有薪酬上限，澳職整體又冇咩大財團入主，塘水滾塘魚，就算英國兵，好多都係英超、甚至英冠踢唔掂先嚟澳洲搵食。當然有番6、7成功力，已經夠喺澳職呼風喚雨，好似墨城翼鋒格力洛尼，之前都係踢保頓、卡迪夫城等英冠球隊，右腳打左邊，都有佢嘅威力，成日可以推入中間遠射，今季已經累積五個入球，僅次首席射手占美麥卡倫（圖），墨城劍指常規賽冠軍，都要靠呢兩位前線孖寶。

本欄欄名叫《亞洲放題》，墨城上星期就真係上演澳職放題，墨爾本市打吡就狂炒勝利7:0，連同首循環贏6:0，加埋贈勝利13隻蛋，真係食蛋都食滯。前鋒占美麥卡倫個人怒轟五球，累積18個入球，神射手真係十拿九穩，周六墨城就會作客FC麥克阿瑟，FC麥克阿瑟都有前鋒達比舒利幾勇，上仗冇波入，不過就交出兩個助攻，2:2賽和紐卡素噴射機，既然入得又失得，對住攻力極強嘅墨城，入球「大」冇問題，想好分頭，直接揀[3.5球]「大」。

星期六頭場中岸水手對FC悉尼，水手上仗輸波，近6仗都只係贏得1場，FC悉尼上仗又俾阿德萊德聯逼和，痛失兩分，兩隊都冇咩把握贏波，冷敲和波；下星期日阿聯作客鳳凰，鳳凰周中有波踢，體能較為輸蝕，扒冷敲阿聯全取三分。

文︰牽牛

《亞洲放題》為讀者精選各大亞洲波筍盤，每個周六約定你任點任食。