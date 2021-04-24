美國高爾夫球名將「老虎」活士早前於洛杉磯發生交通意外，他完成手術後大多留在家中休養，周五是他自車禍後首次在社交媒體發帖，這天他分享自己撐着拐杖回到高爾夫場的相片，並有愛犬陪伴在旁，可見他精神不錯。

活士今年2月23日在洛杉磯市郊因超速駕駛遇上嚴重車禍，右腳小腿骨多處碎裂，這位15個高球大滿貫冠軍要接受手術植入金屬固定物，最少三個月無法步行。意外發生至今兩個月，外界關心活士的養傷進展如何，慶幸自己仍然生存的他，在ig更新自己的近況。他現時在佛羅里達州進行康復療程，這天他上載自己在綠茵場的相片。

相中他撐着拐杖，右腳着上保護靴，不過有狗狗陪伴的活士面露燦爛笑容，形容自己在康復路上有愛犬在旁是件非常好的事，直指狗狗就是人類最好的朋友。

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