今季季初車路士豪擲過2億簽下6名新球員讓球隊增強實力，當時領隊林柏特仍希望能夠買下韋斯咸的防守中場迪格蘭賴斯，並視他為球隊未來轉會的頭號目標。不過，如今事過境遷，由杜曹領軍的車仔已經轉移目標在另一位英格蘭中場、效力德甲多蒙特的17歲新星祖迪比寜咸身上。

林柏特在任時，多次公開表示自己非常欣賞賴斯，希望把這位車路士青訓產品重新帶回球隊，與美臣蒙特組成中場最佳拍檔。22歲的賴斯今季亦繼續有好表現，站穩韋斯咸正選中場，助球隊爭奪前四；國家隊方面，他亦深得主帥修夫基的信任，不過，如今他因膝傷倦勤，未知會否影響他備戰六月舉行的歐國盃決賽周。

可是，目前車路士已轉由杜曹帶領，加上韋斯咸領隊莫耶斯早前公開說此子值過億鎊，暗指他是非賣品，因此藍軍已經對回購賴斯的興趣減少。最新消息是，杜曹看中了另一位新晉的英格蘭國腳比寧咸。年僅17歲的比寧咸上季由英冠伯明翰轉投德甲多蒙特，1米87高的他能司職中場多個位置，防守和進攻能力同樣具備，在早前的歐聯八強次回合對曼城更射入一記漂亮的入球，雖然最後無法助球隊晉級，但已經令不少人留下深刻印象。可是，車路士要簽下這位明日之星並不容易，有指利物浦和曼市雙雄對此子亦感興趣。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波