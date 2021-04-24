周六德甲，拜仁慕尼黑作客鬥緬恩斯，拜仁今仗如擊敗對手全取3分就能提早封王，唯球隊今仗表現欠佳，上半場連失兩球，即使有羅拔利雲度夫斯基復出兼建功，仍以1:2不敵對手，未能在今仗提早封王。

今仗拜仁「夫添」應戰，利雲度夫斯基傷癒復任正選，拍住湯馬士梅拿和一對快翼京士利高文和利萊辛尼攻堅。不過，今仗先開紀錄的是主隊緬恩斯，開賽僅3分鐘，緬恩斯的美維尼左路傳中，阿拉巴解圍失誤，莊拿芬貝卡特轉身第一時間抽射破網；7分鐘後，緬恩斯再次左路傳中，丹尼拿迪沙禁區頂的頭槌攻門，被紐亞撲到後中柱彈出。拜仁今場表現失準，15分鐘曾有次黃金機會，利雲禁區頂接過皮球，未有太大壓力下竟燙射高出。36分鐘，謝路美保定禁區頂的犯規被罰黃牌兼罰球，美維尼開入禁區，古艾臣跳頂網，助球隊半場領先2:0。

換邊後，拜仁一口氣換入3名球員，包括祖普莫亭、穆斯亞拿和尼安素高亞斯。拜仁的攻勢亦比上半場更有威脅，52分鐘，球隊右路傳中，利雲禁區的搶射被對方緊迫下射出界；67分鐘祖普莫亭接應傳中，心口控定後的掛射被對方門將接實。終在補時階段，利雲接應長傳突破越位，禁區內燙射為球隊追回一球，球隊最終以1:2不敵緬恩斯，未能在今仗提早封王。

同日，第五位的多蒙特作客鬥第三位的禾夫斯堡，12分鐘，艾寧夏蘭特把握對手失誤，引球推進入禁區射遠柱得手，其後雖然有祖迪比寜咸在59分鐘兩黃一紅被逐；但夏蘭特在68分鐘一次反擊得手，助球隊以2:0擊敗對手，與前四位置只有1分差距。

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