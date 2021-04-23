周四NBA常規賽湖人作客小馬，紫金兵團今仗終等到休戰逾兩個月的球星安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）復出，他今戰被限制上陣時間只打17分鐘，但手感欠佳只得四分，中鋒杜蒙特（Andre Drummond）則拿下14分19籃板和3封阻，可惜湖人仍以110:115告負。

AD自2月14日起便因右小腿及阿基里斯腱受傷休戰逾2個月，其間連續缺席湖人30場常規賽，數字創生涯新高。今仗是他近10周以來首場NBA賽事，正選出場的他上陣時間被限制約在15分鐘，最後他仍打了17分鐘。AD復出首戰未與杜蒙特擦出太大火花，他主要留在外線等待分球，且攻防時動作相對小心，相信仍要時間調整。整體來看AD今戰表現未算突出，錄得10投2中僅有4分1助攻，但防守亦交足功課，摘下4個防守籃板另加1偷球和1封阻。湖人半場落後51:62。

湖人按計劃只讓AD出戰上半場，換邊後他們反而找到反超機會。舒路達（Dennis Schroder）配合杜蒙特內外夾，湖人第3節中段一度反超81:78。但攻入30分的小馬新星當錫（Luka Doncic）隨即連入數球，領球隊重新拉開比數。湖人第四節始終無法追近比分，最終以五分之差不敵小馬吞下敗仗。

文：華弟