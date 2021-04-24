兩軍正選陣容

韋斯咸（3-4-1-2）

門將：法比安斯基

後衞：伊沙迪奧普、法比安巴貝拿、奧邦拿

中場：華迪美高法爾、麥克盧保、湯馬士蘇錫克、賴恩費特歷斯

中場：柏保路科奴斯

前鋒：連格、查洛保雲

車路士（3-4-2-1）

門將：艾度亞文迪

後衞：安達斯基斯坦臣、堤亞高施華、魯迪格

中場：艾斯派古達、尼高路簡迪、佐真奴費路、芝維爾

前鋒：美臣蒙特、迪姆華拿、基斯甸普列錫

周六英超上演一場關乎前四爭奪的倫敦打吡，由車路士作客異軍突起的韋斯咸。車路士早前通過連番激戰贏得歐聯四強及英足盃決賽資格後，開始顯露疲態，相反只餘英超這條戰線的「槌仔幫」，體能上必佔優。雖然韋斯咸有迪格蘭賴斯與米查利安東尼奧繼續倦勤，但經過對上幾場比賽，球隊已慢慢適應沒有這兩位主將在陣的情況，而且，車路士那條明顯老化的防線，與韋斯咸鬥活力已有感不足，面對「連美斯」及查洛保雲等「老鼠仔」，相信藍軍會有機會失分。

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