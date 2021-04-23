阿仙奴周五在英超獨腳戲迎戰愛華頓，有約2,000名球迷在阿聯酋球場外抗議班主高安基並要求他下台，結果阿仙奴因為門將賓特尼奴在下半場派膠擺烏龍而以0:1落敗，自1996年以來首次在英超主場受挫愛華頓。

儘管阿仙奴日前已宣佈退出大受爭議的歐洲超級聯賽（ESL），但球迷周五仍然在阿聯酋球場外聚集，就球隊打算參加這項已暫停的賽事抗議並要求高安基下，他們高呼「我們希望我們的阿仙奴回來」和「我們希望高安基滾蛋」，並且拉起要求高安基出售阿仙奴的橫額。

終止聯賽作客阿仙奴24場不勝的愛華頓目前以32戰得52分續居積分榜第八位，領先多賽一場排第九的阿仙奴6分，後者與前四有9分距離。

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