周五英國傳媒報道，前曼聯中場、威爾斯國家隊主帥的傑斯正式因襲擊女性被起訴，而威爾斯足總隨即宣佈，傑斯將不會帶領球隊參戰今年6年舉行的歐國盃決賽周，將由助教羅拔佩治（Robert Page）繼續代領軍。

去年11月傑斯與女友凱特發生衝突後，就被大曼徹斯特地區警方拘捕，隨後威爾斯足總已暫停傑斯的國家隊職務，早前威爾斯對陣美國、愛爾蘭及芬蘭的比賽，皆是由助教羅拔比治領軍。原本傑斯的保釋期2月尾就會完結，但這位紅魔名宿因為兩項襲擊罪的關係，保釋期再次延至5月，令他在上月的世界盃外圍賽亦無法領軍。

到周五，當地警方正式就去年11月傑斯襲擊女友一事正式提出起訴，警方更透露當時更他毆打一名20多歲的女子，有指是女友凱特的妹妹，此外傑斯更被指控在2017年12月到2020年11月期間，強迫和控制他人行為。47歲的傑斯共被起訴三項罪名，他將會在當地4月28日出庭。

威爾斯足總隨即宣佈，傑斯將不會帶領球隊參戰今年6年舉行的歐國盃決賽周，將由助教羅拔佩治（Robert Page）繼續代領軍。不過，，威爾斯在羅拔佩治領軍下表現不俗，6場取得4勝1和1敗，如今球隊由他帶領出戰歐國盃，可能會有意想不到的效果。

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