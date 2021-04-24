曼聯班主格拉沙家族當中的祖爾格拉沙，周三已透過官網為參與歐超聯一事向魔迷致歉，不過擁有球會最大股份的艾維格拉沙周五於住所附近現身時，據報就拒絕為歐超聯向球迷道歉，似乎跟弟弟唱反調；對於會問會否出售曼聯，他就回答一句「冇回應」。

曼聯自2005年起已由格拉沙家族掌管，持有球會500萬股的艾維格拉沙，與弟弟祖爾成為紅魔聯合會長，據稱前者在球會中擁有更多話事權。對於紅魔表態參與歐聯超一事，祖爾已率先向球迷道歉，並承認班主們要跟魔迷建立更好的溝通，但艾維格拉沙似乎就跟弟弟唱反調。他周五在佛羅里達州住所附近被傳媒追訪時，未有回應記者提問，有媒體問他會否就參與歐超聯一事向球迷道歉時，他就拒絕回應，同時沒回答有關祖爾向魔迷認錯的事。

記者之後再問：「格拉沙先生，很明顯地你不清楚了解你球會的支持者或英國球迷，你會出售這間球會嗎？」然後他淡然回答一句：「沒有回應」，然後就跟太太登上座駕離去。在祖爾格拉沙為曼聯處理這場亂局之際，據報艾維格拉沙事發後一周都留在其佛州棕櫚灘的住所，他被傳媒追問時正打算駕車前往附近一間店鋪購物。祖爾的道歉未能安撫魔迷，有部份忠實粉絲昨日早上前往卡靈頓基地抗議，提出格拉沙退股及「還政於民」等訴求，相信今次會進一步激起魔迷的怒氣。

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