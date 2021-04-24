東方龍獅今午在港超聯大部份時間處被動，但戰至補時階段靠翼鋒費蘭度建功，以1:0險勝天水圍飛馬，追至落後榜首傑志3分。

飛馬挾三連勝在今季元朗大球場的入場新高的2,106名球迷面前再戰陣容不整的東方是表現較佳一隊，而缺盧卡斯及艾華頓等主力的的東方除上半場中場有較多埋門及控球外，其餘時間是處於下風。東方上半場最佳機會出現在17分鐘，串演前鋒的利馬傳交後上的林恩許施射，但被飛馬守門員梁興傑用腳欄出，兩隊半場0:0。

易邊後，飛馬優勢更明顯，而東方捱打到62分鐘換入鍾偉強及李嘉耀，可是未能扭轉形勢。飛馬中場羅振庭在69分鐘於禁區外施冷箭，皮球直起下角，但東方守門員葉鴻輝橫身救出險球。3分鐘後，飛馬達施華開出右路角球，復出的基斯近門跳頂以為可為球隊打破缺口，又被東方守門員葉鴻輝反應快飛身擋出。

眼看兩隊在這場二哥大戰打成平手，東方翼鋒費蘭度在補時1分鐘從右路快推到左路射地波入網，東方靠這記費蘭度個人表演入球，以1:0挫飛馬，目前12戰25分排在第2位，落後同賽的傑志3分，而飛馬連勝告終，目前12戰19分排第3位，亦完成季內主場賽事。

東方主教練李志堅賽後表示，傷兵問題持續，此戰未能取得優勢，但球員好努力有放棄，守門員葉鴻輝這兩場表現出高度集中，表現出色，而爭標形勢未有改變，現先盡力爭取在餘下賽事全取6分。飛馬主教練郭嘉諾賽後指，和波與輸波沒有分別，炎熱天氣下表現慢熱，雙方各有機會，而東方費蘭度射入一記好精采的個人表演入球。

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