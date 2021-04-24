周五NBA常規賽網隊主場迎戰塞爾特人，倒戈的網隊球星K艾榮（Kyrie Irving）與舊隊友塔圖（Jayson Tatum）大鬥法，儘管他全晚頻頻摸釘，但仍然交出「準三雙」15分9籃板11助攻和4偷球，帶領網隊最後贏109:104，今季三次對陣綠軍都橫掃對手，賽後更超越76人升為東岸榜首。

艾榮兩年前離開綠軍鬧得相當不愉快，有傳他和隊友不和及對球隊失去信心而斷然離隊，但艾榮解釋自己是受祖父離世打擊，影響到隊友間的溝通合作和化學作用，加上自己未能擔任領袖角色致球隊季後賽失利，才盼轉投網隊重新開始。當時在綠軍跟艾榮並肩作戰的隊友所剩無幾，跟他緊密合作的塔圖就仍然在陣，他今季面對舊東家上陣67分鐘就轟入77分，但他今場手感不濟，全晚19次起手只有4球命中，三分球更6射0中，拿下15分。塔圖則狀態大勇，打足全隊最多39分鐘，交出38分10籃板和4助攻，但一眾綠軍隊友不爭氣，全得只有3人得分上雙。

兩隊今戰各有兩位主力缺陣，網隊除有夏登無限期休戰，復出不久的杜蘭特（Kevin Durant）亦因挫左大腿休戰第三場。不過網隊自第二節起已取得領先優勢，最多把比分拉開到17分，並將優勢帶到完場。艾榮賽後說：「我們總會有比賽打得不好的時候，我們只是盡力應戰。」網隊賽後以40勝20負成績，壓過昨日輸球的76人，升上東岸榜首，而且今季三次面對綠軍都全勝而回。

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