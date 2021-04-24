車路士自從在一月解僱林柏特，並改由杜曹領軍後，戰績一直穩步上揚，除成功殺入歐聯四強與英足盃決賽，在英超亦已重返前四行列，當中佐真奴費路在易帥後重新獲得重用，絕對是藍戰士回勇一大關鍵。

佐真奴費路18年由前領隊沙利從拿玻里帶到車路士，旋即成為球隊的必然正選，至林柏特轉任「車長」，這位意大利國腳便逐漸失去中場核心地位，更一度被傳會黯然離隊，但隨着杜曹來到，他終於獲得重生機會，除了在13場英超得到11次正選機會外，在歐聯亦得到重用，只有一場因為停賽而未有上陣。

「杜曹帶來了很大的影響。」這位29歲球星說。「他一上任便馬上知道要先處理哪些問題，以及如何發揮出我們最大的威力。他清楚知道自己要說些甚麼，也明白應對球員抱有甚麼期望。」

「他十分了解我的特性，知道我們需要短傳時，應該如何短傳，當球隊要多放長波時，又要怎樣踢。」佐真奴續道。「我們真的很努力，所有人都有着同一個方向。球隊今季取得的成就，正是大家同步向前的成果。太舒適的話，你就會不思進取，但若然對勝利感到飢渴，到季尾就有機會得到收穫。」

除了在中場派牌組織進攻，佐真奴也是車路士的12碼劊子手。他今季在各項賽事所入的7球，全部來自12碼，但也有過三次宴客，當中有兩場是英超賽事，分別是去年9月主場負利物浦0:2及12月作客阿仙奴輸1:3這兩場比賽。

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