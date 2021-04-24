串流音樂平台Spotify創辦人Daniel Ek承認，他樂意由大受抨擊的班主高安基手中收購阿仙奴。根據《福布斯》，Daniel Ek身家約為47億鎊（約500億港元）。

阿仙奴是早前決定參加歐洲超級聯賽（ESL）的球隊之一，雖然球隊及後已宣佈退出，但高安基仍是周五晚在阿聯酋球場外聚集的阿仙奴球迷抗議對象。槍迷在球隊迎戰愛華頓前已開始抗議，並紛紛舉起標記要求高安基下台及出售阿仙奴。

38歲的Spotify創辦人Daniel Ek周五則於Twitter發推文，表達了自己對阿仙奴熱愛和收購球會的意欲。13年前創立Spotify的這名瑞典商人在推文中表示︰「由我記得以來，我從小已經為阿仙奴而喝采打氣。如果KSE願意出售阿仙奴，我會樂意接手。」Spotify目前市值約為580億鎊。

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