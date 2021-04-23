【名家足路】

馬德里體育會剛在西甲輕取侯爾斯卡重返榜首，而巴塞隆拿及皇家馬德里為保爭標機會，餘下賽程當然不會放軟手腳，前者明日作客維拉利爾是爭標關鍵戰，考慮到主隊有歐霸盃四強後顧，巴塞越戰越勇下乘勝狙擊仍可看高一線。

時近季尾，世界球壇可是說風起雲湧，先爆出歐超聯，再有摩連奴被熱刺提早解約，對球迷來說，確實多了很多話題。西甲踏入季尾，爭標形勢緊湊，衞冕皇馬前仗作客收起部份主力悶和基達菲，而周中檔期半場轟三球，以3:0輕取卡迪斯，體力消耗不多，就算下周在歐聯四強對車路士，今日尾場迎貝迪斯仍值看好。

皇馬今季兵源有限，又不斷受傷病影響，早前華拉尼在國際賽期間染疫，但少休個多星期後已復出，早前確診的中場費達歷高華維迪估計可在周中歐聯四強首回合對車路士候命，兵源調動上應沒有太大問題。其對手貝迪斯周中與畢爾包互交白卷後已連和四場，今仗有中場費基亞因上輪領紅停賽，缺少這名竄擾力強的法國中場肯定有影響。

維拉利爾心繫歐霸盃

至於巴塞上周在西班牙盃決賽大勝畢爾包，重奪冠軍，對球隊的信心及士氣定有幫助，尤其今季提升的法蘭斯高查卡奧、柏迪、達斯及朗奴阿拿奧祖等小將，周中對基達菲所見，球員踢來確實較前更有信心，加上美斯狀態回起，可預期明日續有好表現。今季接手巴塞的朗奴高文季初已表明今季是球隊重建期，希望隊內年輕球員透過實戰提升經驗及戰力，經過大半季後，隊內小將確有進步，加上近況不俗，相信有助在聯賽爭取成績。

維拉利爾周中令人有多少意外地不敵艾拉維斯，作客連勝走勢告終，這亦難怪，由艾馬利帶領的黃潛艇，目前排在第七位，但遠遠落後前四，餘下目標相信是歐霸盃，他們下周四強會對阿仙奴，今面對巴塞不排除有點保留。此外，馬體會上周主場輕鬆大勝伊巴，周中順利再破侯爾斯卡，取得久違的連勝，明日乘勝作客已沒有明確目標的畢爾包，有力再下一城。

文：鄭兆聰